Герасимов в зоне СВО подвел итоги весенне-летней кампании текущего года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поставил задачу перед группировками войск в зоне СВО на дальнейшую перспективу, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии В.В. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу", - отметили в ведомстве в субботу.

"Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта", - заявил Герасимов.