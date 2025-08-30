Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Камышеваха в ДНР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль село Камышеваха в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов Днепропетровской области.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии за сутки составили: свыше 250 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - сообщили военные.

По их данным, группировка нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: свыше 270 военных, 10 боевых бронемашин, 18 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за сутки составили: до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, группировка нанесла удары по девяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: более 200 военных, две боевые бронемашины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка Нацгвардии в районах населенных пунктов Кренидовка, Кондратовка, Ленинское, Алексеевка и Юнаковка Сумской области", - сообщило министерство.

В ведомстве также заявили, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Сообщается, что потери армии Украины составили: до 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили: свыше 80 военных, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.