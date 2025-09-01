Более 60% детей мигрантов на Юге России справились с тестом по русскому языку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли 570 детей мигрантов, успешно справились с заданием - 348 человек, сообщают органы власти субъектов ЮФО и СКФО.

Наибольшее число детей мигрантов, прошедших тестирование, было зарегистрировано в Краснодарском крае. В министерстве образования и науки региона "Интерфаксу" сообщили, что всего к тесту были допущены 286 человек, из которых 201 выполнил задания успешно и принят в школы региона. Еще 15 человек не были допущены к тестированию из-за предоставления неполного пакета документов.

"Дети, провалившие тестирование, чаще всего допускают ошибки в написании слов прописью. Также они путают падежи, склонения и род. Возникают трудности с чтением, правильным ударением в словах, с употреблением глаголов", - сказал собеседник агентства.

На втором месте по числу тестируемых оказался Ставропольский край, где задания по русскому языку выполнили 90 школьников.

"Количество детей, успешно прошедших тестирование, составляет 42 человека. Остальные 48 иностранных граждан и лиц без гражданства (42 человека - 1 класс, два человека - 2 класс, один человек - 4 класс, два человека - 7 класс, один человек - 8 класс) тестирование не прошли", - сообщили агентству в Минобразования края.

Третье место по числу прошедших тестирование занимает Ростовская область, где было подано 161 заявление и 63 ребенка уже выполнили тест. Пять заявлений были отклонены из-за неполного пакета документов.

"С 1 апреля 2025 года 63 ребенка иностранных граждан участвовали в тестировании на знание русского языка, из них 40 человек прошли тестирование успешно и зачислены на обучение в общеобразовательные организации. В настоящее время идет прием и рассмотрение заявлений на тестирование в сентябре", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства образования.

Собеседник агентства уточнил, что у тестируемых в Ростовской области детей возникали проблемы при выполнении заданий по пониманию обращённой речи и умением принимать участие в диалоге, создавать развёрнутое монологическое высказывание, понимать и пересказывать прочитанный и прослушанный тексты.

В комитете образования Волгоградской области агентству сообщили об успешном выполнении 23 тестирований.

"Успешно справились с заданиями 23 из 37 человек, подавших заявления. Детям, которые не прошли процедуру, предоставляется возможность пройти обучение русскому языку и через 3 месяца пройти тестирование повторно", - добавили в пресс-службе министерства.

Один из самых низких процентов успешной сдачи тестирования отмечается в Крыму, где из 31 ребенка успешно выполнили задание только шесть.

"Общее количество детей, подавших документы в образовательные организации - 31. Количество детей, успешно прошедших тестирование и зачисленных в общеобразовательные организации - шесть. Количество заявлений, по которому принято решение об отказе в приёме документов - три", - заявила "Интерфаксу" заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова

В департаменте образования и науки Севастополя заявили, что все пять тестируемых справились с заданием.

В Адыгее с 1 апреля тестирование прошли 32 человека, больше всего детей поступало в первый класс - 21 ребенок. Из 32 человек, проходивших тестирование, 17 детей прошли его успешно, 15 - не справились. Все дети, успешно сдавшие тестирование, уже зачислены в общеобразовательные организации.

"На данный момент не допущенных к тестированию детей нет. По семи заявлениям предъявленные документы находятся на проверке", - уточнили "Интерфаксу" в Минобразования и науки республики.

В Астраханской области из семи тестируемых с заданием не справился только один человек. Еще четыре заявления были отклонены в связи с непредоставлением полного пакета документов.

В остальных регионах ЮФО и СКФО число детей, прошедших тестирование, не превышало семи человек.

В Кабардино-Балкарии с тестом справился один человек из семи, в Северной Осетии два из двух. В Дагестане с заданием справились все четверо, кто подал заявления. В Ингушетии было всего одно заявление, ребенок также справился с тестом. В Калмыкии тестирование прошли пять человек.