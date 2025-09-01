Поиск

Более 60% детей мигрантов на Юге России справились с тестом по русскому языку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли 570 детей мигрантов, успешно справились с заданием - 348 человек, сообщают органы власти субъектов ЮФО и СКФО.

Наибольшее число детей мигрантов, прошедших тестирование, было зарегистрировано в Краснодарском крае. В министерстве образования и науки региона "Интерфаксу" сообщили, что всего к тесту были допущены 286 человек, из которых 201 выполнил задания успешно и принят в школы региона. Еще 15 человек не были допущены к тестированию из-за предоставления неполного пакета документов.

"Дети, провалившие тестирование, чаще всего допускают ошибки в написании слов прописью. Также они путают падежи, склонения и род. Возникают трудности с чтением, правильным ударением в словах, с употреблением глаголов", - сказал собеседник агентства.

На втором месте по числу тестируемых оказался Ставропольский край, где задания по русскому языку выполнили 90 школьников.

В РоссииГосдума проконтролирует тестирование детей мигрантов на знание русскогоЧитать подробнее

"Количество детей, успешно прошедших тестирование, составляет 42 человека. Остальные 48 иностранных граждан и лиц без гражданства (42 человека - 1 класс, два человека - 2 класс, один человек - 4 класс, два человека - 7 класс, один человек - 8 класс) тестирование не прошли", - сообщили агентству в Минобразования края.

Третье место по числу прошедших тестирование занимает Ростовская область, где было подано 161 заявление и 63 ребенка уже выполнили тест. Пять заявлений были отклонены из-за неполного пакета документов.

"С 1 апреля 2025 года 63 ребенка иностранных граждан участвовали в тестировании на знание русского языка, из них 40 человек прошли тестирование успешно и зачислены на обучение в общеобразовательные организации. В настоящее время идет прием и рассмотрение заявлений на тестирование в сентябре", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства образования.

Собеседник агентства уточнил, что у тестируемых в Ростовской области детей возникали проблемы при выполнении заданий по пониманию обращённой речи и умением принимать участие в диалоге, создавать развёрнутое монологическое высказывание, понимать и пересказывать прочитанный и прослушанный тексты.

В комитете образования Волгоградской области агентству сообщили об успешном выполнении 23 тестирований.

"Успешно справились с заданиями 23 из 37 человек, подавших заявления. Детям, которые не прошли процедуру, предоставляется возможность пройти обучение русскому языку и через 3 месяца пройти тестирование повторно", - добавили в пресс-службе министерства.

Один из самых низких процентов успешной сдачи тестирования отмечается в Крыму, где из 31 ребенка успешно выполнили задание только шесть.

"Общее количество детей, подавших документы в образовательные организации - 31. Количество детей, успешно прошедших тестирование и зачисленных в общеобразовательные организации - шесть. Количество заявлений, по которому принято решение об отказе в приёме документов - три", - заявила "Интерфаксу" заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова

В департаменте образования и науки Севастополя заявили, что все пять тестируемых справились с заданием.

В Адыгее с 1 апреля тестирование прошли 32 человека, больше всего детей поступало в первый класс - 21 ребенок. Из 32 человек, проходивших тестирование, 17 детей прошли его успешно, 15 - не справились. Все дети, успешно сдавшие тестирование, уже зачислены в общеобразовательные организации.

"На данный момент не допущенных к тестированию детей нет. По семи заявлениям предъявленные документы находятся на проверке", - уточнили "Интерфаксу" в Минобразования и науки республики.

В Астраханской области из семи тестируемых с заданием не справился только один человек. Еще четыре заявления были отклонены в связи с непредоставлением полного пакета документов.

В остальных регионах ЮФО и СКФО число детей, прошедших тестирование, не превышало семи человек.

В Кабардино-Балкарии с тестом справился один человек из семи, в Северной Осетии два из двух. В Дагестане с заданием справились все четверо, кто подал заявления. В Ингушетии было всего одно заявление, ребенок также справился с тестом. В Калмыкии тестирование прошли пять человек.

СКФО ЮФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

В РФ с 1 сентября запрещено распространять рекламу в заблокированных соцсетях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });