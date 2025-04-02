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Госдума проконтролирует тестирование детей мигрантов на знание русского

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума проконтролирует содержание тестовых заданий и их эффективность в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов, пообещал спикер палаты Вячеслав Володин.

"Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка детей мигрантов", - написал он в Telegram.

Спикер напомнил, что в 2024 году депутаты на основании обращений разработали и приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, и вступил в силу последний из них, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы.

"Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов: без проверки законности их нахождения на территории нашей страны; в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка", - отметил он.

Первоначальное предложение Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, после критики со стороны депутатов было переработано.

"Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", - написал Володин.

По его словам, "диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения".

Для поступления: в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий; во 2-5 классы - на 18 из 20 заданий; в 6-9 классы - на 20 из 22 заданий; в 10-11 классы - на 22 из 24 заданий.

"По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации", - написал также Володин.

Сссылаясь на данные МВД, он добавил, что на 1 января 2025 года в России находились 783 593 несовершеннолетних мигранта.

Вячеслав Володин Госдума МВД Рособрнадзор
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