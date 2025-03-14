Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор утвердил оценку "удовлетворительно" как проходную на экзамене по русскому языку для детей мигрантов перед приемом в российские школы. Соответствующий приказ ведомства опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицам без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - три балла", - говорится в документе.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

Таким образом, приказ вступит в силу одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент РФ подписал закон в конце прошлого года.