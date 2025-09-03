Главу киноклуба "Ельцин Центра" не стали штрафовать по делу о дискредитации ВС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение не назначать наказание главе киноклуба "Ельцин Центра" Вячеславу Шмырову по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, а возвратить протокол в МВД, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По словам судьи, поводом для административного дела стал пост в соцсети, опубликованный три с половиной года назад.

Сам Шмыров в суд не пришел, его интересы представлял адвокат. Он заявил, что в конце августа общался со своим подзащитным, тот вину не признает. Также адвокат ходатайствовал о вызове в суд сотрудника МВД, который просматривал страницы Шмырова в соцсети, и назначении психо-лингвистической экспертизы текста, в удовлетворении этих ходатайств было отказано.

Ранее сообщалось, что в отношении Шмырова был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

В августе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ первого заместителя исполнительного директора "Ельцин центра" Людмилу Телень.