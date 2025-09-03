Поиск

Президент РФ заявил, что Уиткофф достоверно передает Трампу позицию Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф достоверно передаёт американскому руководству позицию российской стороны, это показали переговоры лидеров России и Соединенных Штатов в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. А наши переговоры в Анкоридже показали, это было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

"А то, что он точно и объективно до нас доводит эту позицию американского руководства, для меня стало абсолютно очевидным в ходе дискуссии в Анкоридже", - отметил глава российского государства.

"Потому что то, что мы обсуждали, все то же самое, мы подтвердили в полном объеме в присутствии президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что есть "много очень сложных вопросов". "Но мне кажется, вот в чем все дело: так с критикой в отношении Уиткоффа выступают те, которым не нравится эта позиция. Но им не нравится и позиция самого Трампа. Вот в чем все дело", - отметил президент РФ.

По его словам, "подходы к урегулированию могут быть разными". Так, есть те, кто говорит, что нужно "воевать до последнего украинца", а есть те, как, например, представители действующей администрации США и сам Трамп, которые "пытаются найти решение, причём мирными средствами".

"Первая партия войны всегда нападает на другую партию - партию мира. Все остальное - это домыслы и какие-то инсинуации, попытки подкрепить свою позицию", - добавил Путин.

Кроме того, он отметил, что оценивать работу Уиткоффа - не его задача, а президента США.

Владимир Путин США Стивен Уиткофф Дональд Трамп
