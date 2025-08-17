Поиск

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что по итогам саммита на Аляске Вашингтон отныне нацелен на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на прекращение огня.

"Мы настроены на то, чтобы попытаться выработать мирное соглашение, которое очень, очень быстро завершит бои. Быстрее, чем прекращение огня. Мы изучили все типы вопросов, которые бы обсуждали и согласовывали во время прекращения огня", - сказал он.

В миреУиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности УкраинеЧитать подробнее

По его словам, "на этой встрече удалось добиться очень много успехов в отношении всех компонентов, необходимых для мирного соглашения".

Уиткофф отметил, что во время встречи на Аляске российская сторона сильнее, чем ранее, смягчила свою позицию.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC заявил, что тему прекращения огня не убрали из повестки дня, однако лучшим решением украинского кризиса несомненно остается полноформатное мирное соглашение.

США Стивен Уиткофф Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Макрон примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Макрон примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Президент Сирии призвал обеспечить единство страны без применения насилия

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

Часть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задач

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });