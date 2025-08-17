Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что по итогам саммита на Аляске Вашингтон отныне нацелен на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на прекращение огня.

"Мы настроены на то, чтобы попытаться выработать мирное соглашение, которое очень, очень быстро завершит бои. Быстрее, чем прекращение огня. Мы изучили все типы вопросов, которые бы обсуждали и согласовывали во время прекращения огня", - сказал он.

По его словам, "на этой встрече удалось добиться очень много успехов в отношении всех компонентов, необходимых для мирного соглашения".

Уиткофф отметил, что во время встречи на Аляске российская сторона сильнее, чем ранее, смягчила свою позицию.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC заявил, что тему прекращения огня не убрали из повестки дня, однако лучшим решением украинского кризиса несомненно остается полноформатное мирное соглашение.