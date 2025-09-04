Минтранс ожидает роста пассажиропотока в Китай на 30-40% благодаря "безвизу" для россиян

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток из России в Китай может вырасти на 30-40% после введения китайской стороной безвизового режима для россиян с 15 сентября, считает глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"В принципе, наверное, я согласен с тем, что говорят в Ассоциации туроператоров – на 30-40%. И, безусловно, мы будем это учитывать при планировании всего транспорта", - сказал Никитин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

Он не исключил, что для удовлетворения спроса может быть увеличена частота авиарейсов, а также железнодорожных перевозок. "Мы прорабатываем этот вопрос", - сказал министр.

С 15 сентября этого года по 14 сентября 2026 года Китай вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан России. Въехать в страну без оформления визы можно будет с целью ведения бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей и транзита.

Как сообщал ранее "Аэрофлот", с января по конец августа 2025 года на рейсах группы в пункты КНР и обратно путешествовало более 653 тыс. человек, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Самое популярное направление – рейс Москва-Шанхай. Также в топ-3 китайских направлений входят рейсы из Москвы в Гуанчжоу и Санью.

За 2 сентября, то есть в день появления информации о безвизовом въезде, количество бронирований на рейсы "Аэрофлота" в Китай выросло более чем в 1,5 раза относительно предыдущего дня.