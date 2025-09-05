Россия и Китай работают над улучшением систем расчетов для туристов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай работают над улучшением систем расчетов, чтобы у туристов в поездках возникало меньше сложностей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ в пятницу.

"Что касается туристических поездок, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим, занимаемся напряженно, работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня, и на коммерческой основе", - сказал глава государства.

"Я сейчас не хочу особенно комментировать, потому что не хочу создавать своими комментариями каких-то сложностей для будущих решений. Это же связано еще и с необходимостью соблюсти интересы финансовых учреждений, которые находятся под определенным санкционным давлением. Но решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей", - отметил Путин.

"Есть, конечно, возможности использования нашей карты "Мир", это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять, можно пользоваться картами третьих стран. Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим. Но сейчас только на одной рабочей встрече в ходе визита нашей делегации в Китайскую Народную Республику руководители финансовых учреждений между собой в моем присутствии и в присутствии председателя Си Цзиньпиня эти вопросы все обсуждали. Они находятся в диалоге, в дискуссии друг с другом, и уверен, решения будут", - добавил президент РФ.

МИД КНР 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ. Путин заявил, что Россия зеркально ответит на жест Пекина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы граждане России могли расплачиваться в Китае QR-кодами и картами "Мир". В конце апреля Костин сообщал, что обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов.

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира. Ранее эмиссией карт UnionPay занималось более 10 российских кредитных организаций. После подпадания большинства из них под санкции США осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт: РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

Оператором платежной системы "Мир" является Национальная система платежных карт (НСПК). Она была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК начала эмиссию первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России. ЦБ также является оператором Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства по номеру телефона, а также расплачиваться по QR-коду.

В апреле глава департамента платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что НСПК в ближайшее время планирует запустить пилотный проект с четырьмя странами по интеграции QR-систем на базе СБП.