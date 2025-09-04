Поиск

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян

Это очень добрый жест со стороны Пекина и очень значимое решение, заявил Путин

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на решение властей КНР о введении безвизового режима для россиян на тридцатидневный срок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном "на полях" Восточного экономического форума.

Путин заявил, что "не успел отреагировать" на решение Китая отменить визы во время своего нахождения в КНР с визитом.

"Это очень добрый жест со стороны Китайской Народной Республики", - подчеркнул он.

"Это очень значимое решение. У нас просто было много вопросов с председателем, и мы как-то не добрались до этой темы, но я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение", - добавил Путин.

По его словам, отмена виз "носит не рядовой характер, а касается без всякого преувеличения сотен тысяч, если не миллионов наших граждан, и это, безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса, деловых и личных контактов".

В свою очередь Ли Хунчжун отметил, что "это важная политика китайской дипломатии", которая отражает "высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество" между Россией и Китаем. "Это яркий пример, поэтому я обязательно передам вашу информацию председателю Си Цзиньпину", - подчеркнул член политбюро ЦК КПК КНР.

"Спасибо вам огромное за высокое понимание развития наших отношений", - добавил он.

МИД КНР ранее объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Подобное послабление начнет действовать с 15 сентября. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2025

Законопроект о реформе банкротства в РФ проходит финальные согласования

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Восточный экономический форум - 2025

Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Восточный экономический форум - 2025

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин
Дипломатическое противостояние

МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата из Москвы

Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });