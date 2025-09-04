РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян

Это очень добрый жест со стороны Пекина и очень значимое решение, заявил Путин

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на решение властей КНР о введении безвизового режима для россиян на тридцатидневный срок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном "на полях" Восточного экономического форума.

Путин заявил, что "не успел отреагировать" на решение Китая отменить визы во время своего нахождения в КНР с визитом.

"Это очень добрый жест со стороны Китайской Народной Республики", - подчеркнул он.

"Это очень значимое решение. У нас просто было много вопросов с председателем, и мы как-то не добрались до этой темы, но я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение", - добавил Путин.

По его словам, отмена виз "носит не рядовой характер, а касается без всякого преувеличения сотен тысяч, если не миллионов наших граждан, и это, безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса, деловых и личных контактов".

В свою очередь Ли Хунчжун отметил, что "это важная политика китайской дипломатии", которая отражает "высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество" между Россией и Китаем. "Это яркий пример, поэтому я обязательно передам вашу информацию председателю Си Цзиньпину", - подчеркнул член политбюро ЦК КПК КНР.

"Спасибо вам огромное за высокое понимание развития наших отношений", - добавил он.

МИД КНР ранее объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Подобное послабление начнет действовать с 15 сентября. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.