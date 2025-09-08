Поиск

Песков назвал антироссийские санкции бесполезными

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Беспрецедентное количество санкций, введенных против России, не возымело никакого эффекта, но западные страны делают все возможное, чтобы вовлечь США "в свою орбиту и навязать эти санкции", заявил Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Корреспондент Life Александр Юнашев выложил фрагмент этого интервью в Telegram.

"Санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. Конечно же, они делают всё возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к очередным заявлениям из Вашингтона об усилении санкций против России.

Песков отметил, что разные представители в Вашингтоне делают соответствующие заявления, в Кремле их принимают во внимание. "В целом, наверное, можно сказать одно, что это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не возымело. И они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути достижения своих целей. "Для нас было бы предпочтительнее достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами, но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, киевского режима, мы продолжаем СВО, и никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить эту последовательную позицию", - пояснил Песков.

