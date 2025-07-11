Песков отметил, что у РФ достаточный опыт минимизации последствий от внешних санкций

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия наработала достаточный опыт по минимизации последствий санкций, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС ввести плавающий "потолок" цен на российскую нефть.

"У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как предлагаемая ЕС мера может повлиять на российский экспорт нефти.

Песков заявил, что в случае необходимости Москва намерена использовать этот опыт.



