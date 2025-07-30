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В Кремле заявили о выработке российской экономикой иммунитета к санкциям

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о возможности введения новых санкций отметил, что российская экономика уже выработала к ним иммунитет.

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"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", - сказал он, комментируя возможность введения новых санкций по истечении десяти дней, отведенных Трампом для украинского урегулирования.

"Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, какова реакция Кремля на фактически объявленный Трампом ультиматум по срокам урегулирования украинского кризиса, Песков ответил: "Пока я ничего не могу сказать больше. Мы принимаем все эти заявления к сведению".

Дмитрий Песков РФ
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