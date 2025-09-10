Поиск

Российские туристы не отказываются от поездок в Непал из-за протестов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сентябрь считается низким сезоном для Непала, российских туристов там немного, оживление спроса ожидается в конце октября - начале ноября, на этот период отказов от поездок нет, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Партнеры из Непала пишут, что наши туристы находятся в безопасности, позавчера завершили свой маршрут, остальным рекомендовано оставаться дома до получения новостей. Власти уже отменили свое спорное решение о блокировке приложений социальных сетей, сейчас действует комендантский час в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре", - рассказал руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

Он напомнил, что для Непала характерна частая смена правительств.

"Полагаю, что и сейчас в течение недели все успокоится, ситуация войдет в привычное русло. Во всяком случае к началу туристического сезона в октябре все придет в норму", - подчеркнул он.

По словам учредителя компании "Горный Гид" Сергея Баранова, сейчас сезон - только для восхождений на непальскую вершину Манаслу (8163 м), второго по популярности у альпинистов восьмитысячника после Эвереста. Высокий сезон для остальных вершин начнется в октябре.

"Россияне могут находиться в Непале в экскурсионных или йога-турах, но муссон еще не закончился, так что вряд ли их много. А в целом туристов в Непале любят, народ там очень доброжелательный", - заметил он.

Баранов сообщил, что сейчас в базовом лагере находится около 20 российских альпинистов, которые акклиматизируются перед восхождением на Манаслу, но большинство пойдет в горы в октябре-ноябре. Всего в лагере около 500 человек, почти половина из них - персонал.

"К октябрю в Непал для подготовки в базовом лагере прибудут 300-500 россиян. Отказы от этих планов из-за политических волнений, конечно, возможны, но не массовые. Все уляжется за день-два", - считает эксперт.

По данным РСТ, суммарное количество организованных российских туристов в Непале в пик сезона с ноября по май может достигать 2 тысяч человек.

В Непале развернулись массовые протесты молодежи против блокировки социальных сетей и мессенджеров, которую попыталось инициировать правительство. После отмены запрета протесты не утихли. Премьер-министр Непала подал в отставку, членов правительства военные эвакуировали вертолетами из их резиденций. Были подожжены резиденции премьер-министра и президента, а также суды.

Совет по туризму Непала сообщил, что в нескольких городах страны введен комендантский час, и призвал туристов оставаться дома, избегать массовых скоплений людей и следовать рекомендациям местных властей. Международный аэропорт Трибхуван (TIA) в настоящее время закрыт. Непальская фондовая биржа не работает, сообщает местное издание Khabarhub. Военные с вечера 10 сентября пытаются навести порядок в районах, где продолжаются беспорядки, мародерство, поджоги и нападения, комендантский час на всей территории Непала был введен до вечера среды 10 сентября, а затем его продлили до утра 11 сентября.

