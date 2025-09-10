Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Армия Непала взяла на себя обеспечение безопасности в столице Катманду в связи с массовыми беспорядками, охватившими страну, сообщает непальский портал Khabarhub.

Накануне после 22:00 по местному времени (20:15 по московскому) непальские военные вошли в Катманду. Они также объявили продление комендантского часа до вечера среды.

Кроме того, как сообщает портал, власти задержали 26 человек, причастных к грабежам.

Вооруженные силы Непала опубликовали заявление, в котором подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Военные подтвердили свою приверженность задаче защищать жизни и имущество граждан и призвали жителей страны "проявлять сдержанность, сохранять единство и не допустить осложнения обстановки".

Армия Непала предупредила, что любые грабежи и насильственные действия будут рассматриваться как уголовные преступления.

По данным агентства Associated Press, в среду в Катманду до сих пор видны клубы дыма на сожженными государственными учреждениями, военные патрулируют город. Кроме того, на улицах столицы осталось множество сожженных автомобилей, которых поджигали протестующие.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей. Противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.

В результате беспорядков президент и премьер-министр Непала Рам Чандра Паудела и Кхадга Прасад Шарма Оли были эвакуированы в другие регионы страны с помощью армии. Премьер заявил о своей отставке.

Протестующие подожгли резиденцию президента, а также другие государственные учреждения и дома высокопоставленных чиновников в Катманду.