Поиск

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала
Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Армия Непала взяла на себя обеспечение безопасности в столице Катманду в связи с массовыми беспорядками, охватившими страну, сообщает непальский портал Khabarhub.

Накануне после 22:00 по местному времени (20:15 по московскому) непальские военные вошли в Катманду. Они также объявили продление комендантского часа до вечера среды.

Кроме того, как сообщает портал, власти задержали 26 человек, причастных к грабежам.

Вооруженные силы Непала опубликовали заявление, в котором подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Военные подтвердили свою приверженность задаче защищать жизни и имущество граждан и призвали жителей страны "проявлять сдержанность, сохранять единство и не допустить осложнения обстановки".

Армия Непала предупредила, что любые грабежи и насильственные действия будут рассматриваться как уголовные преступления.

По данным агентства Associated Press, в среду в Катманду до сих пор видны клубы дыма на сожженными государственными учреждениями, военные патрулируют город. Кроме того, на улицах столицы осталось множество сожженных автомобилей, которых поджигали протестующие.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей. Противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.

В результате беспорядков президент и премьер-министр Непала Рам Чандра Паудела и Кхадга Прасад Шарма Оли были эвакуированы в другие регионы страны с помощью армии. Премьер заявил о своей отставке.

Протестующие подожгли резиденцию президента, а также другие государственные учреждения и дома высокопоставленных чиновников в Катманду.

Беспорядки в Непале

9
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Хроника 08 – 10 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
Непал Катманду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Польский премьер заявил о применении оружия против объектов в воздушном пространстве Польши

Что случилось этой ночью: среда, 10 сентября

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы во вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы во вторник

Трамп призвал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии для давления на Россию

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в разговоре с катарским эмиром после удара Израиля осудил атаку на суверенитет Катара

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
Беспорядки в Непале

На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7129 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2387 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });