Россия будет работать над упрощением визового режима с другими странами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Росту въездного турпотока в Россию будут способствовать как адаптация турпродукта и развитие инфраструктуры, так и либерализация визового режима с другими странами, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Говоря в целом о въездном турпотоке, конечно, наша страна продолжит рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами", - сказал он на пленарной сессии в рамках форума-выставки "Отдых" в Москве.

Как отметил Кондратьев, помимо Китая для России привлекательны туристические рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии.

"Мы видим, как растет турпоток из Саудовской Аравии, из ОАЭ. Это действительно в разы, в 5-6 раз больше, чем было два года назад. Видим, как растет турпоток из Малайзии, Индонезии. У нас база низкая была - по 2-3 тыс. человек посещало Россию. Сейчас это уже совсем другие цифры, это в год 10-12 тыс.", - пояснил он.

По словам директора департамента Минэкономразвития, иностранцы выбирают Россию, поскольку страна работает с адаптацией инфраструктуры, над стандартами качества халяль, Muslim Friendly, China Friendly.

"Большая работа проводится по расчетной инфраструктуре, чтобы иностранный турист в нашей стране мог пользоваться платежными инструментами. Это, прежде всего, вопросы проекта "Карта туриста". Мы продвигаем этот механизм среди туроператоров Малайзии, стран Персидского залива, Индонезии, которые готовы заключать точечные контракты с нашими банками", - заключил он.

