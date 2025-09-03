Москва запросила у КНР разъяснения об условиях безвизового режима для граждан РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ поступила официальная нота посольства КНР в Москве о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России, российская сторона запросила разъяснения об условиях въезда, сообщает министерство.

"2 сентября МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

На Смоленской площади отметили, что "у китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения".

"По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства", - добавили в МИД РФ.

Во вторник стало известно, что власти Китая с 15 сентября 2025 года вводят безвизовый режим для граждан России сроком на один год.

Посетить Китай без оформления визы с 15 сентября граждане РФ смогут с целью ведения бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей и транзита, заявляли в Китайском визовом сервисном центре в России.

"С 00:00 15 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2026 года по пекинскому времени въезд на территорию Китайской Народной Республики без оформления визы могут осуществлять владельцы обычных паспортов Российской Федерации, приезжающие для ведения бизнеса, осуществления путешествий, посещения родственников и друзей, обмена визитами, а также транзитного проезда через страну на срок не более 30 дней", - говорилось в сообщении.