Бывшая начальник управления по вопросам миграции МВД России получила новое назначение

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Валентину Казакову, возглавлявшую Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД , заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства, сообщили в пресс-центре российской полиции.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым назначены: генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова - заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вместе с Казаковой должность замначальника Службы - начальника департамента разрешительно-визовой работы получил ее бывший заместитель, генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

В апреле Путин постановил упразднить ГУВМ и преобразовать его в Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Во главе новой структуры президент поставил бывшего заместителя генпрокурора Андрея Кикотя, который также занял должность первого заместителя министра внутренних дел.