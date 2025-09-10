Поиск

Бывшая начальник управления по вопросам миграции МВД России получила новое назначение

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Валентину Казакову, возглавлявшую Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД , заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства, сообщили в пресс-центре российской полиции.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым назначены: генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова - заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вместе с Казаковой должность замначальника Службы - начальника департамента разрешительно-визовой работы получил ее бывший заместитель, генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

В апреле Путин постановил упразднить ГУВМ и преобразовать его в Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Во главе новой структуры президент поставил бывшего заместителя генпрокурора Андрея Кикотя, который также занял должность первого заместителя министра внутренних дел.

МВД Валентина Казакова Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

Крупный пожар в Дмитрове локализован на площади 12 тыс. кв. метров

Крупный пожар в Дмитрове локализован на площади 12 тыс. кв. метров
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });