Генпрокуратура РФ заявила о потере легитимности процесса Wintershall после отвода арбитра

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Легитимность процесса Wintershall Dea GmbH против России, инициированного германской компанией при Постоянной палате третейского суда в Нидерландах, утрачена после отвода одного из арбитров.

Такая позиция российской Генеральной прокуратуры приводится в полном тексте определения Арбитражного суда Москвы по заявлению ГП РФ о запрете Wintershall продолжать это третейское разбирательство.

Определением от 29 августа судом принят отказ заявителя от требований в отношении арбитра Хамида Гарави (Hamid Gharavi) в связи с заявлением самоотвода и прекращения полномочий в качестве арбитра.

"С указанной даты, по мнению заявителя, легитимность принимаемых арбитражем решений утрачена, поскольку участники спора не давали согласия на его продолжение усеченным составом арбитров, иное из материалов дела не следует", - отмечается в документе.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований составляет не менее 7,5 млрд евро.

Иск прокуратуры касается запрета продолжать разбирательство по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966).

Арбитражный суд Москвы 8 сентября удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о запрете Wintershall Dea продолжать арбитражное разбирательство. В случае нарушения судебного запрета суд назначил к взысканию в бюджет РФ 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков: Wintershall Dea GmbH, юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия), а также с двух оставшихся арбитров (Олуфунке Адекойя и Шарль Понсэ) солидарно.

Генпрокуратура уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Прокуратура считает доводы компании надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ, по мнению ведомства, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель – поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".