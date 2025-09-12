Над Ленинградской областью средствами ПВО уничтожено более 30 украинских БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена атака на Ленинградскую область более чем 30 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В порту Приморска ликвидируется возгорание на одном из судов, сработала система пожаротушения.

Зафиксировано падение обломков беспилотников в Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино и в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о нейтрализации 20 украинских дронов, атаковавших Ленинградскую область.