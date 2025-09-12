Над Ленинградской областью средствами ПВО уничтожено более 30 украинских БПЛА
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена атака на Ленинградскую область более чем 30 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В порту Приморска ликвидируется возгорание на одном из судов, сработала система пожаротушения.
Зафиксировано падение обломков беспилотников в Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино и в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о нейтрализации 20 украинских дронов, атаковавших Ленинградскую область.