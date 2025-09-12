Поиск

В аэропортах Иванова, Пскова, Ярославля и Петербурга введены временные ограничения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту "Пулково" и аэропортах Ярославля, Пскова и Иванова введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов, сообщили в Росавиации.

"В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Также сообщается, что введенные ранее временные ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.

В связи с этим в аэропорту "Храброво" возможны изменения в расписании.

Храброво Пулково Росавиация
