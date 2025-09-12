Житель Белгородского района ранен в результате взрыва БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва беспилотника ранен житель села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он.

Ранее этим утром Гладков сообщил в результате ударов по Белгороду погибла женщина.