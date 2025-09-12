Поиск

Житель Белгородского района ранен в результате взрыва БПЛА

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва беспилотника ранен житель села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он.

Ранее этим утром Гладков сообщил в результате ударов по Белгороду погибла женщина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Красный Октябрь Вячеслав Гладков Белгород Белгородский район Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Военная операция на Украине

Отражена атака 20 украинских БПЛА на Ленинградскую область

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });