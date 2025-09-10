Гладков сообщил о третьем пострадавшем в результате атак БПЛА в Белгороде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьем пострадавшем в результате утренних атак БПЛА на Белгород.

"За медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА сегодня утром в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в Telegram.

Ранее в этот день житель Белгорода получил осколочное ранение в ногу, а 16-летняя девушка обратилась к врачам с баротравмой.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Ее доставили в больницу.

В Белгородском районе в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов.