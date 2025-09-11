Три человека пострадали в результате атаки дронов в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на регион.

"В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. (...) В посёлке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селе Красный Октябрь повреждено предприятие, пробита крыша складского помещения.

В поселке Красная Яруга в результате атаки нанесен ущерб зданию предприятия, прорвана газовая труба.

Губернатор добавил, что в посёлке Быценков повреждены ограждение и технологическое оборудование на предприятии. В селе Новая Таволжанка поврежден частный дом.

В селе Муром уничтожен частный дом. В посёлке Волоконовка поврежден коммерческий объект, говорится в сообщении.