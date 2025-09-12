В Белгородской области за минувшие сутки были ранены 15 человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области за минувшие сутки были ранены 15 человек, пятеро раненых остаются в больницах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Два жителя Белгородского района самостоятельно обратились за медицинской помощью вечером в четверг, написал Гладков утром в пятницу.

"За день в районе получили ранения 8 мирных жителей, двое из которых обратились за медицинской помощью поздно вечером", - сказано в сообщении.

Пострадавшая в селе Веселая Лопань Белгородского района 13-летняя девочка находится детской областной клинической больнице. Также больнице остается один из взрослых. Остальные пострадавшие продолжают лечение амбулаторно, уточнил Гладков.

В Белгороде пострадали четыре мирных жителя. Двое пострадавших продолжают лечение в больнице, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в поселке Красная Яруга госпитализирована женщина, пострадавшая вследствие детонации беспилотника.

Также сообщалось, что в хуторе Жданов Яковлевского муниципального округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника, они продолжают лечение амбулаторно.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 137 украинских беспилотников и выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 48 населенных пунктов региона. Один человек погиб и 15 пострадали. Повреждено 7 многоквартирных и 8 частных жилых домов, 2 из которых уничтожены полностью, 40 легковых автомобилей, 2 единицы техники, транспортное средство, 6 коммерческих и 2 социальных объекта, 2 административных здания, 2 газовые трубы, здания 2 предприятий, другие объекты на территории предприятий.