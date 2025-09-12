Поиск

Интернетом не пользуются 18% россиян

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В России интернетом не пользуется 18% населения, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

Чем старше возраст, тем больше удельный вес респондентов, не заходящих в Сеть: среди россиян старше 60 лет не пользуются интернетом около половины (46%), среди россиян 46-60 лет - почти каждый шестой (16%), среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет эта доля составляет 3%, среди молодежи 18-30 лет - 1%, отмечают социологи.

На вопрос ФОМа о том, когда последний раз приходилось заходить в сеть, три четверти респондентов (76%) назвали последние сутки, еще 4% опрошенных - последнюю неделю, оставшиеся 2% сограждан сообщили, что пользовались интернетом более, чем неделю назад.

Больше всего респондентов зарегистрированы и пользуются WhatsApp (57%), Telegram (46%) и "ВКонтакте" (41%). Ежедневно в соцсети и мессенджеры 63% опрошенных заходят ежедневно, 7% - несколько раз в неделю, 3% — один раз в неделю или реже. Среди наиболее востребованных функций мессенджеров и социальных сетей — переписка (62%), звонки (37%) и просмотр контента в группах и каналах (31%).

Решение Роскомнадзора о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp скорее отрицательно восприняли 49% опрошенных, скорее положительно - 15%. Для 15% респондентов блокировка звонков в этих мессенджерах стала серьезной потерей, для 23% - мелкой неприятностью, 26% заявили, что этого вовсе не заметили.

За последний год мошенники звонили 59% опрошенных по сотовой связи, 6% - по стационарному номеру телефона, 14% - через мессенджеры и соцсети. 30% опрошенных сказали, что мошенники им вообще не звонили.

Опрос провели 22-24 августа 2025 года среди 1500 взрослых в 97 населенных пунктах, в 51 регионе путем поквартирного обхода.

