В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доступ к услугам звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, ограниченный по решению Роскомнадзора в рамках борьбы с мошенничеством и другими преступлениями, может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", - сказано в сообщении.

По мнению министерства, "решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов".

"Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - отметили в Минцифры.

Во вторник пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.