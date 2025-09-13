Поиск

Около 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около 10 млн человек уже проголосовали по всем уровням выборов; кампания проводится в штатном режиме, без особых эксцессов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 млн человек", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Голосование на выборах проводится "в штатном режиме, без особых эксцессов", сообщила глава комиссии.

По словам Памфиловой, голосование идет по всей стране "очень активно". 12 сентября открылись избирательные участки в 44 регионах России, где голосуют три дня. 13 сентября к ним присоединились еще 9 субъектов РФ. Оставшиеся регионы откроют участки утром по местному времени 14 сентября, добавила Памфилова.

В шести регионах РФ присутствует вариативность в проведении голосования; "происходят различные сочетания - (голосование проводится в течение) одного, двух и трех дней", отметила глава ЦИК.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

Генпрокуратура просит конфисковать активы на 80 млрд руб. семьи осужденного экс-мэра Владивостока

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });