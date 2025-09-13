Около 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около 10 млн человек уже проголосовали по всем уровням выборов; кампания проводится в штатном режиме, без особых эксцессов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 млн человек", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Голосование на выборах проводится "в штатном режиме, без особых эксцессов", сообщила глава комиссии.

По словам Памфиловой, голосование идет по всей стране "очень активно". 12 сентября открылись избирательные участки в 44 регионах России, где голосуют три дня. 13 сентября к ним присоединились еще 9 субъектов РФ. Оставшиеся регионы откроют участки утром по местному времени 14 сентября, добавила Памфилова.

В шести регионах РФ присутствует вариативность в проведении голосования; "происходят различные сочетания - (голосование проводится в течение) одного, двух и трех дней", отметила глава ЦИК.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежат около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.