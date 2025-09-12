На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году кандидатами на выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО, говорится в презентации председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Презентацию показали в информационном центре ЦИК.

Два участника СВО выдвинуты кандидатами на выборах высших должностных лиц в двух регионах.

12 сентября в ряде регионов началось трехдневное голосование на выборах высших должностных лиц субъектов, глав региональных парламентов и органов местного самоуправления.

Всего с 12 по 14 сентября пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тысяч мандатов и выборных должностей.