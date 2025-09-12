Голосование на региональных и муниципальных выборах стартует в субъектах России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ряде регионов РФ в пятницу стартует трехдневное голосование на выборах высших должностных лиц субъектов, глав региональных парламентов и органов местного самоуправления; в некоторых субъектах выборы пройдут в течение двух дней (13 и 14 сентября), в остальных - в Единый день голосования 14 сентября.

Всего пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

Пройдут прямые выборы глав 20 регионов РФ. Еще в одном регионе - в Ненецком автономном округе - высшее должностное лицо субъекта будет избираться законодательным органом региона по представлению президента России. Помимо этого, в 11 регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов, а в 25 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов.

Основные выборы различного уровня пройдут в течение трех дней в 37 регионах России. В одном регионе (Курганской области) выборы пройдут в течение двух дней и в трех регионах страны - в Единый день голосования 14 сентября, сообщалось ранее в презентации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

На выборы разного уровня, по словам главы Центризбиркома, зарегистрированы кандидаты от 19 политических партий. На выборы глав регионов РФ выдвинуто 134 кандидата; зарегистрировано 94 кандидата: 93 кандидата - от 10 партий; один - в порядке самовыдвижения. Отказано в регистрации 22 претендентам, утратили статус 17. Конкуренция на выборах глав субъектов составила от 4 до 6 кандидатов на одну должность.

Электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах пройдет в 24 регионах РФ. Предполагаемый охват избирателей - почти 20 млн человек. Количество избирательных кампаний, в которых будет применяться ДЭГ, превышает 250. В пяти регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Самарская области) ДЭГ будет применен впервые, сообщила ранее Памфилова.

При этом, как отметила глава ЦИК, в текущем году отмечается "небывалый ажиотаж" вокруг дистанционного голосования на выборах разного уровня - подано более 1,7 млн заявок от избирателей.

Экстерриториальные участки

Около 120 экстерриториальных избирательных участков на выборах разного уровня будет образовано на территории 19 регионов России. В том числе в новых регионах избирательными комиссиями 17 регионов будет образовано 68 экстерриториальных участков.

В Москве для избирателей 19 регионов, где проводятся выборы глав субъектов России, образовано 14 экстерриториальных избирательных участков. Они будут работать с 12 по 14 сентября с 08:00 до 20:00. Участки организуют в разных районах - в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и на других городских площадках. Голосовать граждане смогут электронно с помощью комплексов электронного голосования (КЭГ).

Прийти на такие участки в столице и отдать голос за главу региона смогут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском или Пермском краях, Республике Коми, Чувашской Республике или Севастополе.

Механизм "Мобильный избиратель"

Всего для голосования на выборах с помощью механизма "Мобильный избиратель" подано около 490 тыс. заявлений. В том числе через этот механизм подано 17 тыс. 868 заявлений для голосования на экстерриториальных участках в Москве. Этот механизм позволяет проголосовать на удобном для гражданина избирательном участке, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

Предвыборная агитация

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях на выборах, согласно календарному плану ЦИК, началась 16 августа. Она завершается в 00:00 по местному времени 12 сентября. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено.

Организация голосования

Более 49,5 тыс. избирательных участков будет открыто в России на выборах разного уровня, в том числе, в общем порядке - 48 тыс. 995 и 580 - в местах временного пребывания избирателей. Будут работать 42 избирательные комиссии субъектов, более 1,6 тыс. территориальных избирательных комиссий и более 49,5 тыс. участковых избирательных комиссий.

По словам Памфиловой, свыше 6,5 тыс. резервных помещений для голосования на выборах предусмотрено в восьми регионах, наиболее подверженных украинским атакам. "В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса у нас на территории восьми субъектов РФ - это Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя, на случай возникновения нештатных ситуаций предусмотрены 6 589 резервных помещений", - сказала ранее глава комиссии в информационном центре ЦИК России.

ЦИК РФ в текущем году принял решение отложить голосование по 43 избирательным кампаниям на территории восьми муниципальных районов Курской области. Помимо этого, на Камчатке и в Курской области в целях безопасности будет применяться голосование вне помещений, в том числе на придомовых территориях.