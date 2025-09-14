Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах составила 90,54%, свои голоса онлайн отдали более 1,5 млн человек в 24 регионах страны, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн человек. Явка составила 90,54%", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минцифры, доля онлайн-избирателей в возрасте 18-35 лет составила 29%, больше всего проголосовавших - 44% - в возрасте 35-50 лет, доля голосовавших на платформе ДЭГ старше 50 лет составила 27%.

Две трети или 66% проголосовавших онлайн - женщины, 34% - мужчины.

В топ регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ вошли: Свердловская область - 238,0 тыс., Ростовская область - 232,5 тыс., Чувашия - 186,2 тыс., а также Пермский край - 154,4 тыс. и Челябинская область - 128,0 тыс.

В Минцифры напомнили, что ДЭГ на выборах разных уровней применялось в 24 регионах страны и длилось в общей сложности с 12 по 14 сентября.

"Популярность дистанционного электронного голосования растёт. В этом году на региональных выборах зафиксирован рекорд по количеству зарегистрировавшихся участников - 1,7 млн", - отмечает пресс-служба Минцифры.