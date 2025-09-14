Поиск

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Элла Памфилова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о сильнейшей хакерской атаке на ресурсы комиссии.

"Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, лег интернет. До сих пор его нет в здании", - сказала она в воскресенье на брифинге, посвященному ходу голосования на региональных выборах.

"Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч - на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.

"Мы были готовы. Они (ГАС "Выборы") абсолютно автономны от глобальной системы, никакие атаки на них невозможны", - заверила Памфилова.

