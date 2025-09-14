Поиск

Минцифры РФ сообщило, что явка на ДЭГ составила 90%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила уже 90%, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

"На 18:00 по московскому времени 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн человек. Общая явка составляет 90%", - говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что воскресенье в регионах - последний день выборов.

"Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно продолжится до 20:00 по местному времени", - уточнили в министерстве.

В топ регионов по явке на 18:00 по Москве вошли Северная Осетия - Алания - 96%, Смоленская область, Чувашия - 92%, Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области и Удмуртия, где явка составила 91%, Липецкая область - 90%, а также Калужская, Новгородская, Ростовская, Самарская области, в которых явка составила 89%.

Выборы разных уровней проходят в России с 12 по 14 сентября.

ДЭГ Минцифры РФ
