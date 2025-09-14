Развожаев набирает 82,68% голосов на выборах губернатора Севастополя после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 82,68% голосов по итогам обработки 5,91% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,95% голосов; на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,87% голосов.

На четвертом месте - Сергей Круглов ("Справедливая Россия") с 3,84%; на пятом месте - Ирина Салина ("Новые люди") с 2,63% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.