"Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта из России продукции свиноводства в 1,5 раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2025 года экспортировала более 190 тысяч тонн свинины и субпродуктов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В стоимостном выражении поставки выросли в 1,8 раза, до более $470 млн. С учетом живых свиней и готовых продуктов из свинины общий объем экспорта российской продукции свиноводства превысил $500 млн.

По итогам первого полугодия в лидеры среди покупателей российской продукции свиноводства вышла Белоруссия. За январь-июнь в республику было поставлено мяса и субпродуктов свиней почти на $170 млн, что в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Значительно увеличил закупки Вьетнам - в 1,9 раза, почти до $130 млн.

"Активно развивается экспорт свинины и субпродуктов в материковый Китай, начавший закупки в марте 2024 года. За шесть месяцев объем поставок достиг $92 млн, что в 3 раза превышает показатель за аналогичный прошлогодний период", - говорится в сообщении.

"Отгрузки свинины и субпродуктов в Китай в этом году продолжают набирать обороты. Так, в апреле месячный объем впервые превысил 7 тысяч тонн, в мае - 8,5 тысяч тонн. В случае расширения перечня российских предприятий, аттестованных для экспорта в Китай, показатели могут существенно возрасти", - отметил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.

В первом полугодии КНР оставалась основным драйвером прироста экспорта, подтверждают в Национальном союзе свиноводов. "По итогам 2024 года Китай уже вошел в топ-3 покупателей российской продукции свиноводства, и в первой половине 2025 года его доля продолжала увеличиваться. При этом безусловным лидером экспортного направления остается Белоруссия с вероятностью дальнейшего роста в 2025 году", - заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

По его словам, в целом в первой половине года динамика экспорта на основные зарубежные рынки опережала прогнозные значения, компенсируя отставание по ряду второстепенных направлений. "К середине года, по нашим оценкам, экспорт продукции свиноводства достиг максимальных значений в текущей конфигурации доступных рынков и открытых компаний на них. При сохранении данного уровня отгрузок объем экспорта к концу года, по нашим прогнозам, достигнет 430 тысяч тонн, или примерно $1 млрд", - прогнозирует Ковалев.

Увеличение экспортных поставок подтверждают и сами экспортеры. Так, группа "Черкизово" за первую половину 2025 года увеличила экспорт свинины примерно на 40% в натуральном выражении. Как сообщили в пресс-службе компании, основными драйверами роста стали отгрузки в страны СНГ и ЕАЭС (особенно в Казахстан и Белоруссию), а также в Гонконг. "По итогам всего 2025 года группа "Черкизово" планирует увеличить экспорт свинины на 30% в натуральном выражении, в первую очередь за счет дальнейшего наращивания поставок в страны СНГ и ЕАЭС", - отметили в пресс-службе компании.