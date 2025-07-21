РФ в июне увеличила поставки свинины в Китай в 4,5 раза, до $10,3 млн

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - РФ в июне этого года экспортировала в Китай продукции свиноводства на $10,3 млн, что в 4,5 раза больше, чем в июне прошлого года (на $2,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с маем ($9,1 млн) поставки выросли на 13,2%.

За первое полугодие экспорт составил $35,8 млн.

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле прошлого года, в таможенной статистике первая партия оценена почти в $1 тыс. К концу июня прошлого года поставки выросли до $2,9 млн.

Основными поставщиками свинины в Китай в январе-июне этого года были Испания (на $318,7 млн) и Бразилия (на $225,1 млн). Затем с большим отрывом идут Нидерланды (на $78 млн) и Дания (на $65,1 млн). Всего закупки велись в 17 странах.

РФ начала экспортировать продукцию свиноводства в Китай в марте 2024 года после того, как в конце 2023 года было получено соответствующее разрешение. Всего объем поставок в прошлом году составил $53,6 млн.

По данным российского Национального союза свиноводов, всего в 2024 году в Китай было экспортировано 40 тыс. тонн. В этом году российские свиноводы рассчитывают на увеличение экспорта до 80 тыс. тонн. В первом полугодии отгрузки оцениваются в 43 тыс. тонн.

Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг".

Как прогнозирует глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в этом году такое право могут получить еще 5-6 российских компаний.

По данным Минсельхоза РФ, экспорт российской свинины в 2024 году увеличился на 42%, до более $610 млн, что стало рекордным показателем.