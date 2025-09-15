Поиск

Наблюдатели не выявили нарушений на экстерриториальных избирательных участках в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве голосование за глав 19 регионов с 12 по 14 сентября на всех 14 участках прошло в штатном режиме, нарушения не зафиксированы, сообщает сайт столичной Общественной палаты.

"За прошедшие три дня на экстерриториальных избирательных участках столицы нарушения не зафиксированы. (...) Все дни голосования в Москве прошли в штатном режиме", - прокомментировала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев отметил, что на каждом из участков находились общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий, кроме того, традиционно велось видеонаблюдение за всеми 14 участками.

"Впервые жители регионов получили возможность проголосовать на московских участках за глав своих регионов, и этот опыт, безусловно, получился удачным - на московской платформе мы подвели итоги очень быстро", - отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября могли заранее подавшие заявление на "Госуслугах" жители 19 регионов, где проходили выборы губернаторов. Они голосовали электронно при помощи терминалов, которые установили на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

На этих участках проголосовали более 13,7 тысячи жителей Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Все участки для голосования в столице завершили свою работу в 20:00 14 сентября.

Вадим Ковалев Мосгоризбирком Николай Булаев Ольга Кириллова Центризбирком Москва Общественная палата Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });