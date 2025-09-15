Наблюдатели не выявили нарушений на экстерриториальных избирательных участках в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве голосование за глав 19 регионов с 12 по 14 сентября на всех 14 участках прошло в штатном режиме, нарушения не зафиксированы, сообщает сайт столичной Общественной палаты.

"За прошедшие три дня на экстерриториальных избирательных участках столицы нарушения не зафиксированы. (...) Все дни голосования в Москве прошли в штатном режиме", - прокомментировала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев отметил, что на каждом из участков находились общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий, кроме того, традиционно велось видеонаблюдение за всеми 14 участками.

"Впервые жители регионов получили возможность проголосовать на московских участках за глав своих регионов, и этот опыт, безусловно, получился удачным - на московской платформе мы подвели итоги очень быстро", - отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября могли заранее подавшие заявление на "Госуслугах" жители 19 регионов, где проходили выборы губернаторов. Они голосовали электронно при помощи терминалов, которые установили на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

На этих участках проголосовали более 13,7 тысячи жителей Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Все участки для голосования в столице завершили свою работу в 20:00 14 сентября.