Поиск

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга назначил на 22 сентября предварительное заседание по делу об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"22 сентября - предварительное судебное заседание", - сказала сотрудник суда.

В РоссииГенпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с ЧубайсомЧитать подробнее

Кроме Бикова и Боброва ответчиками в том числе являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Надзорное ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Экс-чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость объединения отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

Смирнов в середине января 2025 года ушел в отставку, проработав на посту министра энергетики и ЖКХ области более 13 лет. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК). Он сначала был арестован. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда.

Пьянков возглавлял свердловское министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.

Генпрокуратура Николай Смирнов Корпорация СТС Ленинский суд Артем Биков Алексей Бобров Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });