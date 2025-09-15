Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга назначил на 22 сентября предварительное заседание по делу об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"22 сентября - предварительное судебное заседание", - сказала сотрудник суда.

Кроме Бикова и Боброва ответчиками в том числе являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Надзорное ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Экс-чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость объединения отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

Смирнов в середине января 2025 года ушел в отставку, проработав на посту министра энергетики и ЖКХ области более 13 лет. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК). Он сначала был арестован. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда.

Пьянков возглавлял свердловское министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.