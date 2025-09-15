Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Алексей Бобров Фото: Екатерина Сычков/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро-Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

Ответчиками в том числе являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Как говорится в тексте иска Генпрокуратуры об изъятии активов двух бизнесменов в доход РФ, на который ссылается источник, было установлено, что в Уральском федеральном округе функционирует группа компаний "Корпорация СТС", которая монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

Производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Им ответчики завладели в обход законодательства о противодействии коррупции. В частности, Биков и Бобров будучи осведомленными о высокой ликвидности госпредприятия, задействовали свои неформальные контакты с бывшими министрами Свердловской области.

"Облкоммунэнерго" По информации источника, экс-чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур. В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость слияния отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго". "Таким образом, в результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову А.Э. и Боброву А.О. группа компаний "Корпорация СТС" безвозмездно получила принадлежащее государству имущество", - говорится в документе.

Отмечается, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах. То есть ответчики обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, которые позволяют им выводить имущество и денежные средства за пределы Российской Федерации в недружественные юрисдикции.

Как сообщалось, Смирнов в середине января этого года ушел в отставку, проработав на посту министра энергетики и ЖКХ области более 13 лет. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по 17 марта. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда.

Пьянков возглавлял свердловское министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.