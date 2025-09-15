Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

По мнению прокуроров, благодаря этим связям Бобров и Биков получили объекты энергетической инфраструктуры на Урале

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили объекты энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур, в том числе с бывшим предправления корпорации РАО "ЕЭС" Анатолием Чубайсом, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"Вышеуказанное обеспечило Бикову А.Э. и Боброву А.О. возможность оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний РАО "ЕЭС", получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах и высоколиквидных активах. Доступ к этим сведениям позволил Бикову А.Э. и Боброву А.О. выбрать интересующее их имущество, а далее обратить его в личную собственность", - говорится в тексте иска Генпрокуратуры об изъятии активов двух бизнесменов в доход государства, на который ссылается собеседник агентства.

Помимо Боброва и Бикова, ответчиками по иску являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Всего в иске фигурируют 34 ответчика из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура. В том числе Генпрокуратура просит обратить в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро-Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ".

По данным Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго".

"Им ответчики завладели в обход законодательства о противодействии коррупции. В частности, Биков и Бобров будучи осведомленными о высокой ликвидности госпредприятия, задействовали свои неформальные контакты с бывшими министрами Свердловской области", - говорится в документе.

По информации источника агентства, бывшие чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость слияния отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

"Таким образом, в результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову А.Э. и Боброву А.О. группа компаний "Корпорация СТС" безвозмездно получила принадлежащее государству имущество", - говорится в документе.

Отмечается, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

"Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков А.Э. и Бобров А.О. через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов", - говорится в документе.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах. То есть ответчики обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, которые позволяют им выводить имущество и денежные средства за пределы России в недружественные юрисдсикции.

Смирнов в середине января 2025 года ушел в отставку, проработав на посту министра энергетики и ЖКХ области более 13 лет. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по 17 марта. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда.

Пьянков возглавлял свердловское министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.