Поиск

Первые туристы из России въехали в Китай без виз

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Первые российские туристы из Приморья и Амурской области в понедельник без проблем въехали на территорию Китая без виз, отказов во въезде не было, сообщил председатель совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

"По информации министерства по туризму Приморского края, китайские пограничники пропускают всех. Нужен только загранпаспорт РФ и заполнение простой миграционной карточки. Есть только выборочный тест на ковид (ПЦР), если человек выглядит больным. Но это - совсем не новая ситуация, так на границе с Приморским краем было с 2023 года. На текущий момент пропустили всех въехавших из Приморья", - цитирует Львова Ассоциация туроператоров России.

По его словам, в городе Хэйхе власти Китая устроили торжественную встречу первым российским туристам из расположенного напротив Благовещенска, пересекшим границу по безвизу. Гостей после границы приветствовали лично мэр города Хэйхэ, председатель местного комитета коммунистической партии Китая, другие официальные лица. Отказов во въезде здесь также не было.

В компании "Престиж Тур" из Хабаровска АТОР также сообщили, что без проблем пропустили группу из пяти туристов, прибывшую в Китай на самолете.

"У четырех человек проверили только паспорт, они заполнили миграционную карту. У одного туриста пограничники запросили подтверждающие документы - страховку, обратный билет и ваучер на проживание в отеле. Посмотрели и тоже пропустили без проблем", - рассказала директор туроператора Наталья Галеева.

Российские туристы с 15 сентября могут посещать Китай без виз до 30 дней. Согласно нововведению, посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы навестить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней. Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, спрос на туры в Китай, а также бронирование отелей и авиабилетов выросли на 50-100% после 2 сентября, когда стало известно о грядущей отмене виз.

КНР Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });