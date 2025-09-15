Первые туристы из России въехали в Китай без виз

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Первые российские туристы из Приморья и Амурской области в понедельник без проблем въехали на территорию Китая без виз, отказов во въезде не было, сообщил председатель совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

"По информации министерства по туризму Приморского края, китайские пограничники пропускают всех. Нужен только загранпаспорт РФ и заполнение простой миграционной карточки. Есть только выборочный тест на ковид (ПЦР), если человек выглядит больным. Но это - совсем не новая ситуация, так на границе с Приморским краем было с 2023 года. На текущий момент пропустили всех въехавших из Приморья", - цитирует Львова Ассоциация туроператоров России.

По его словам, в городе Хэйхе власти Китая устроили торжественную встречу первым российским туристам из расположенного напротив Благовещенска, пересекшим границу по безвизу. Гостей после границы приветствовали лично мэр города Хэйхэ, председатель местного комитета коммунистической партии Китая, другие официальные лица. Отказов во въезде здесь также не было.

В компании "Престиж Тур" из Хабаровска АТОР также сообщили, что без проблем пропустили группу из пяти туристов, прибывшую в Китай на самолете.

"У четырех человек проверили только паспорт, они заполнили миграционную карту. У одного туриста пограничники запросили подтверждающие документы - страховку, обратный билет и ваучер на проживание в отеле. Посмотрели и тоже пропустили без проблем", - рассказала директор туроператора Наталья Галеева.

Российские туристы с 15 сентября могут посещать Китай без виз до 30 дней. Согласно нововведению, посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы навестить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней. Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, спрос на туры в Китай, а также бронирование отелей и авиабилетов выросли на 50-100% после 2 сентября, когда стало известно о грядущей отмене виз.

