КПРФ и ЛДПР по итогам Единого дня голосования-2025 спорят за второе место

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - При подведении итогов единого дня голосования представители руководители КПРФ и ЛДПР завязали заочный спор о претензиях на звание главной оппозиционной партии страны.

ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя итоги выборов на пресс-конференции назвал результаты партии "более чем хорошими, оправдывающими ожидания": "Вторая политическая сила страны, об этом можно сегодня заявить еще более уверенно".

По его словам, второй год подряд партия подтверждает этот статус. "Сегодня ЛДПР уступает закономерным образом лишь партии парламентского большинства, партии "Единая Россия", но является главной и первой среди оппозиционных партий", - сказал Слуцкий.

Он сообщил, что партия выдвинула на осенние выборы 12 264 кандидатов разных уровней, из которых зарегистрировано 97%, это 11 895, что является "вторым результатом в стране по выдвижению и регистрации".

"Мы можем сейчас кратко посмотреть наиболее значимые результаты выборов по регионам и административным центрам. В семи регионах из 11 на выборах в заксобрания у нас вторые места. Это Белгород, Калуга, Кострома, Курган, Магадан, Рязань, Ямало-Ненецкий автономной округ. В Ямало-Ненецком автономном округе достигнут наилучший результат для нас на выборах региональных парламентов. Это 16,2%", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что в 2020 году в ходе избирательной кампании партия занимала вторые позиции только в трех регионах - в Магадане, Рязани и Ямало-Ненецком автономном округе.

КПРФ

Со своей стороны, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что коммунисты в губернаторских кампаниях "в подавляющем большинстве регионов уверенно заняли второе место".

"КПРФ реальная, единственная, настоящая оппозиционная сила, которая соперничает не с "Новыми людьми", не с ЛДПР, не со "Справедливой Россией", а с главным нашим оппонентом, это финансово-экономическая политика, которая проводится в стране", - сказал Афонин в понедельник на пресс-конференции.

Он не согласился, что "кто-то там чуть ли не вторая партия". "Реальные цифры другие. 55 мандатов получила КПРФ на выборах в столицах, ЛДПР - 39", - добавил Афонин. Он также отметил, что коммунисты выиграли шесть одномандатных округов в Новосибирске, в Нижнем Новгороде - пять, в. Ульяновской области - пять, в Казани - четыре, в Махачкале - четыре. Также по законодательным собраниям регионов тоже КПРФ, вторая позиция, там 26-27 мандатов, сейчас идет окончательный подсчет. КПРФ - главная оппозиционная сила", - сказал Афонин.

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в свою очередь высказал позицию партии против применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, когда "прямо на наших глазах из новинки некой, из новации в такую классику избирательного процесса настойчиво пытаются перевести три формы голосования: пресловутая многодневка, электронный дистант и голосование на пеньках".

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что "идти с таким багажом на думские выборы - это подорвать безопасность страны".

Он посетовал на отсутствие "нормального диалога, когда садятся и обсуждают проблемы", в частности, "что делать с экономикой". Зюганов сообщил, что поручит в региональных отделениях подытожить информацию об условиях проведения выборов. "Мы подготовим такой материал специально для президента", - сказал руководитель КПРФ.

СРЗП

Руководитель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что итоги ЕДГ свидетельствуют, что партия "на уверенном четвертом месте".

"Там идет спор за второе место КПРФ, ЛДПР. Пускай они там делят", - отметил политик.

Миронов также считает, что "конфигурация Госдумы девятого созыва будет точно такой же, как нынешнего, восьмого", в нем будет пять фракций, тех же, что есть в Думе и сейчас, а представители "Справедливой России - За правду" увеличат свое представительство.

"Новые люди"

Руководитель "Новых людей" Алексей Нечаев в понедельник на пресс-конференции отметил, что пять лет назад в ходе первых для партии выборов "Новые люди" были избраны в четыре региональных парламента.

"В этом году выборы были для нас совершенно другого масштаба. Если говорить о региональных парламентах, то мы уже получили представительство в восьми региональных парламентах. И "Новые люди" теперь будут в Воронежской, Челябинской, Курганской, Магаданской областях и в республике Коми. И всего теперь партия представлена в 44 региональных парламентах нашей страны", - сказал Нечаев.

По его словам, "очень убедительно на этих выборах "Новые люди" выступили в крупных городах".

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" Владислав Даванков высказал мнение, что "три дня для голосования - это много".

"Бывают особенные ситуации, приграничные регионы, там, где действительно нужно больше времени, бывают разные ситуации. Но так в стране, конечно, надо оставлять один день времени наблюдения, это и гораздо дешевле", - сказал Даванков.