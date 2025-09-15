Поиск

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Во всех 20 регионах России, где проводились прямые выборы высших должностных лиц, по итогам обработки 100% протоколов лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"По итогам выборов по избранию высших должностных лиц фактически обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за исключением одного субъекта - Краснодарского края", - сказала она, подводя предварительные итоги голосования.

Так, действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах с 83,2% голосов по итогам обработки 99,79% протоколов. Действующий глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (от партии "Единая Россия") - с 88,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Действующий глава Чувашской Республики Олег Николаев (самовыдвиженец) - с 67,06% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Кроме того, действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") одерживает победу на выборах губернатора региона с 70,94% голосов, по данным ЦИК.

Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (от партии "Единая Россия) побеждает с 67,32% голосов. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз (от партии "Единая Россия) - с 78,78%. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") - с 72,24% голосов.

Помимо этого, действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах главы региона 60,79%. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") - 67,65% голосов. Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает с результатом 84,21% голосов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (выдвинут "Единой Россией") набрал 86,92% голосов. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") - 62,19%. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает с 83,85%. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") набрал 81,25% голосов.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов (выдвинут "Единой Россией") одерживает победу на выборах главы региона с 73,84% голосов. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", набрал 61,30%. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") побеждает с 83,02% голосов. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") - с 70,04%.

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев (от "Единой России") побеждает с 81,72% голосов. Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 60,79%.

Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов (от партии "Единая Россия") одержал победу на выборах губернатора региона с 62,97%.

