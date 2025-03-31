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Правительство запустит программы по созданию сельхозтехники и производству ветпрепаратов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство запускает новые программы в сфере создания сельхозтехники и производства ветпрепаратов.

"Правительство подготовило корректировки в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Ее состав будет расширен по двум направлениям. В первую очередь, речь идет о создании современной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, что позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков и улучшить качество сельхозпродукции", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Вторая корректировка направлена на увеличение выпуска лекарств для ветеринарного применения.

Согласно пресс-релизу правительства, общий объем финансирования направления "Сельскохозяйственная техника и оборудование" составит около 15,8 млрд рублей, из которых более 2,7 млрд рублей - это привлеченные инвестиции.

Ожидается, что к 2030 году будет разработано не менее 27 новых видов сельхозтехники, среди которых современные тракторы, самоходные комбайны для уборки зерна, картофеля, свеклы и других сельхозкультур, техника для содержания и уборки плодово-ягодных насаждений и виноградников, современные опрыскиватели, машины для разбрасывания удобрений, сеялки, доильные системы, яйцесортировочные машины.

Реализация второй подпрограммы "Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения" позволит к 2030 году достичь 70%-го уровня обеспечения животноводства отечественными ветеринарными препаратами. К этому же сроку уровень обеспеченности российскими вакцинами должен составить 61%. Объем госфинансирования составит более 4,4 млрд рублей и еще более 12 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Как сообщил на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев, работа над улучшением Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства началась еще в 2023 году. Изменения позволили привлечь порядка 6 млрд рублей со стороны бизнеса, повысить эффективность производства, уровень самообеспеченности семенами по итогам 2024 года довести до 67,6%. "Для сравнения: в 2022 году мы были на уровне примерно 60%", - сказал он.

Новые направления, которые появятся в программе, вице-премьер назвал весьма значимыми. "За счет создания собственной современной техники и оборудования продолжим снижать зависимость от зарубежных поставок. Объем финансирования на весь период запланирован в объеме 13 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что речь идет в том числе о создании техники для уборки сахарной свеклы, картофеля и фруктов. "Здесь потребность, действительно, очень высока", - добавил он.

Касаясь подпрограммы по производству ветпрапаратов, Патрушев заявил, что несмотря на достаточно интенсивное развитие этой сферы в последние годы, пока сохраняется зависимость от импорта. "Мы полноценно обеспечиваем себя вакцинами от наиболее опасных болезней. Но в целом доля зарубежных препаратов на этом рынке составляет примерно треть", - сказал он.

По его словам, работа ведется совместно с крупными научными организациями, в том числе с Федеральным центром охраны здоровья животных. "На запланированные мероприятия до 2030 года предусмотрено порядка 4,5 млрд рублей. При этом дополнительно планируется привлечь от бизнеса инвестиции в объеме не менее 12 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщил вице-премьер, первые результаты по обеим подпрограммам ожидаются уже в 2027 году.

Михаил Мишустин Правительство Дмитрий Патрушев
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