В России создан совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, его задачи - рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям и разработка рекомендаций, сообщили в Минпросвещения.

"Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", - говорится в сообщении.

В совет вошли представители Минпросвещения, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов регионов и эксперты в сфере образования.

Сопредседателями совета стали министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.

Совет займется рассмотрением заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии и подготовкой рекомендаций по защите профессиональной чести и достоинства учителей.

Все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.