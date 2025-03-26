Мишустин рассказал о мерах поддержки преподавателей вузов и ученых в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал депутатов Госдумы о мерах поддержки профессорско-преподавательского состава и научных работников, в частности, о повышении на четверть зарплат почти 8 тысячам преподавателей фундаментальных дисциплин с осени прошлого года.

"По зарплате. С 1 сентября 2024 по поручению президента мы уже повысили на 25% зарплату 8 тыс. примерно преподавателей фундаментальных дисциплин в 50 инженерных вузах", - сказал премьер, отвечая в среду на вопросы депутатов Госдумы в ходе отчета правительства.

Мишустин сообщил, что при выборе фундаментальных дисциплин, преподаватели которых получат повышение зарплаты, была проделана большая работа, так как в классификаторах прописаны "не просто математика, физика, химия, как раньше было, а это были сотни специальностей", с которыми правительство "кропотливо разбиралось".

Кроме того, по словам премьер-министра, в рамках эксперимента университеты и институты из программы "Приоритет 2030" (всего в нее входят 119 вузов) получили 5,6 млрд руб. в 2024 году из общего объема примерно 32 млрд руб., направленных на выплату профессорско-преподавательскому составу, по которым "решения вузам дали принимать самостоятельно". "Это все почувствовали, мы специально измеряли обратную связь. Это мы поддержали по решению президента фундаментальных преподавателей", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что для профессорско-преподавательского состава и для научных работников разрабатывается отраслевая система отплаты труда, которая "будет направлена на достижение дифференциации оплаты труда по одинаковым должностям и по унификации перечня выплат".

По его словам, вице-премьер Татьяна Голикова "лично этим занимается".

"У нас активная работа идёт к тому, чтобы это выравнивать. Непростой вопрос", - добавил премьер.

"Что касается повышения справедливости глобально в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь предоставляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствуем для учителей", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что в стратегии развития образования "самое большое и концентрированное внимание" уделено учителям и преподавателям вузов. "В первую очередь, надо снизить на них бюрократическую нагрузку, надо, чтобы они готовили специалистов и меньше бумажек писали. Разработали новые современные направления подготовки. Я назову несколько: робототехника, инженерия, новые материалы, химия и так далее. Там нужны преподаватели", - сказал он.