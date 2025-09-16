Ужесточение ответственности при обороте драгметаллов и камней одобрено в I чтении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает административную ответственность за повторные нарушения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).

Законопроект № 918294-8 правительство внесло в парламент в мае.

По действующему законодательству, штрафы за ведение деятельности с ДМДК без обязательной постановки на учет (ст. 15.43 КоАП) составляют для индивидуальных предпринимателей от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 120 тысяч до 140 тысяч рублей. За нарушение правил учета и отчетности (ст. 15.47 КоАП) предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

В пояснительной записке подчеркивается, что отдельные участники оборота ДМДК при осуществлении профессиональной деятельности систематически нарушают установленные для них требования, а действующие санкции не обеспечивают в полной мере достижения целей административного наказания.

Законопроект вводит повышенные штрафы за повторные нарушения. В частности, по статье 15.43 КоАП - от 120 тысяч до 160 тысяч рублей для ИП и от 160 тысяч до 180 тысяч рублей для юрлиц; по статье 15.47 КоАП - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей для должностных лиц, от 60 тысяч до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 тысяч до 120 тысяч рублей для юрлиц.

Как отмечается в заключении комитета по госстроительству и законодательству, сохранение действующих мер за первичное нарушение и ужесточение ответственности за повторное позволит наиболее эффективно реализовать механизм привлечения нарушителей к административной ответственности.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.