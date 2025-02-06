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Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней

Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 835251-8, который ужесточает регулирование оборота драгоценных металлов и камней через ломбарды, вводит реестр объектов розничной торговли, уточняет полномочия Минфина по изданию нормативных актов, регулирующих учет, хранение, добычу, производство и обращение драгоценных металлов и камней.

Законопроект предлагает наделить Минфин полномочиями издавать нормативные акты, которые будут определять порядок предоставления информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Ранее эти полномочия в профильном законе прописаны не были.

Также законопроект закрепляет за Банком России право устанавливать формы документов для работы с драгоценными металлами и камнями в кредитных организациях.

Кроме того, предлагается дать Федеральной пробирной палате полномочия разрабатывать нормативные акты, касающиеся экспертизы ювелирных изделий, отбора проб для опробования, а также форм сертификатов и паспортов на драгоценные металлы.

Заменяется термин "электроискровой метод" на "лазерный метод" при нанесении Федеральной пробирной палатой оттисков именников на ювелирные изделия и другие изделия по заявкам производителей.

Вводится перечень драгоценных изделий, запрещенных к приему в залог ломбардами. "Предлагается наделить Федеральную пробирную палату полномочиями по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог", - говорится в пояснительной записке. Авторы уточняют, что этот список планируется утвердить по аналогии с уже действующим списком для организаций, занимающихся скупкой ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов.

Помимо действующих реестров компаний, ИП и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, создается реестр объектов розничной торговли, где осуществляется продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Реестр объектов торговли будет вестись Минфином в ГИИС ДМДК.

Минфин также утверждает порядок рассмотрения, структуру и формат металлургического баланса, представляемого аффинажными организациями ежегодно в электронном виде, а также формат сведений о поступлении и об отгрузке драгоценных металлов в любом состоянии и виде.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Минфин Госдума ГИИС ДМДК Федеральная пробирная палата Правительство Банк России
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