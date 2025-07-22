Госдума приняла закон о модернизации учета драгоценных металлов и камней

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который ужесточает регулирование оборота драгоценных металлов и камней через ломбарды, вводит реестр объектов розничной торговли, освобождает от необходимости клеймения и нанесения штрихкода мелкие ювелирные изделия.

Документ (N835251-8) правительство внесло в парламент в феврале.

Согласно тексту принятого закона, Минфин наделяется полномочиями издавать нормативные акты, которые будут определять порядок предоставления информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Ранее эти полномочия в профильном законе прописаны не были.

Также документ закрепляет за ЦБ право устанавливать формы документов для работы с драгоценными металлами и камнями в кредитных организациях.

Вводится перечень драгоценных изделий, запрещенных к приему в залог ломбардами. Помимо действующих реестров компаний, ИП и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, создается реестр объектов розничной торговли, где осуществляется продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Реестр объектов торговли будет вестись Минфином в ГИИС ДМДК.

С 1 марта 2026 г. освобождаются от обязательного клеймения и нанесения штрих-кода ювелирные изделия, на которых при их предъявлении на опробование установлено отсутствие достаточного места для указанных идентификаторов.

Кроме того, принятый закон вводит обязательный радиационный контроль перед передачей ряда ценностей в Госфонд.

Добавлено упоминание инвестиционных металлов в составе лома и отходов драгоценных металлов. Сейчас определение "лом и отходы драгоценных металлов" охватывает в основном производственные отходы, бракованные изделия или материалы, утратившие потребительские свойства. Включение в определение инвестиционных драгоценных металлов позволит распространить существующие правила учета, хранения и обращения на такие активы, если они, например, повреждены или используются для переработки.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г. Норма о новых полномочиях Минфина - с 1 марта 2027 г.